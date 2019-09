Belgique Patricia Van Muylder, conseillère provinciale, se sent trahie. Elle quitte le parti.

Patricia Van Muylder, élue conseillère provinciale en octobre dernier sur la liste PTB à Namur, a décidé de quitter ce parti et de siéger comme indépendante à dater de ce vendredi. "Mon but n’est pas de critiquer les personnes représentant ce parti mais je le quitte à cause d’une idéologie qui ne me correspond pas. Je me suis sentie trahie au fur et à mesure du temps quand j’entendais parti léniniste ou marxiste alors que l’on m’avait présenté ce parti comme le parti socialiste 2.0", explique celle qui est également secrétaire administrative du PTB à Namur et assistante parlementaire.

(...)