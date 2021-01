Après une semaine pilote de vaccination contre le Covid-19, commencée le 28 décembre et réalisée sans couacs, voilà le début officiel ce mardi 5 janvier. Ce sont 87 000 doses qui seront fournies chaque semaine par Pfizer/BioNTech !

Après une semaine pilote de vaccination contre le Covid-19, commencée le 28 décembre et réalisée sans couacs, voilà le début officiel ce mardi 5 janvier. Quelque 700 personnes ont été vaccinées dans les maisons de repos en Belgique cette semaine lors de cette phase-test, ont annoncé samedi les experts de la task force pour l’opérationnalisation de la stratégie de vaccination.

Pour rappel, durant cette première phase l’objectif est de vacciner, sur base volontaire, le personnel et les résidents les plus fragiles des maisons de repos et de soins...