En Belgique, près de 927.000 enfants ont entre 5 et 11 ans et seront très bientôt concernés par la vaccination anti-Covid. Pour cette catégorie d’âge, on parle d’ailleurs de vaccins pédiatriques. “C’est une dose adaptée qui correspond à un tiers de la dose d’un adulte, indique Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination.

"Il s’agit d’un dosage précis. C'est la raison pour laquelle on a commandé ces doses. Elles ont été adaptées à leur système immunitaire ainsi qu’à leur constitution, c’est le vaccin ARN messager Pfizer à deux doses avec un intervalle de 21 jours. Mais avant de lancer officiellement la campagne, on attend toujours l’avis final du Conseil Supérieur de la santé. Comme toujours, on va suivre le même circuit. On attend l’avis des scientifiques pour voir si oui ou non il faudra prioriser certains groupes, et l’idée sera d’ailleurs de proposer le vaccin plutôt que de l’imposer”.