Si certains experts se montrent aujourd’hui favorables à un report de la deuxième injection du vaccin contre le coronavirus afin d'avoir la possibilité matérielle de vacciner partiellement le plus de Belges possible en un temps record, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a), a toutefois émis quelques craintes suite à une certaine précipitation dans le processus de stratégie de vaccination. Conséquence dans ce changement de cap, le deuxième coup de seringue serait alors donné plus tard, un délai de 6 mois est d’ailleurs évoqué par certains virologues. Pour Jean-Michel Dogné, ce n’est pas certain que cette stratégie nous fasse gagner du temps dans l’idée d’arriver à une immunité de masse...