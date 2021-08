Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a rendu le 7 juillet un avis favorable pour autoriser les adolescents âgés entre 12 et 15 ans à se faire vacciner. Un mois plus tard, les résultats sont impressionnants : 56 % des 12-17 ans ont déjà reçu leur première dose, ce qui constitue un indicateur du taux d’adhésion des adolescents important. " Et on s’attend à un afflux de nouvelles vaccinations chez les jeunes avec le retour de vacances et la rentrée scolaire ", prévoit Christopher Barzal, porte-parole de la task force vaccination.