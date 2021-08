En marge du dernier Comité de concertation, le Gems, ce groupe d’experts qui conseille les autorités dans la gestion de la pandémie de coronavirus, a émis plusieurs recommandations au gouvernement en vue d’une rentrée sous contrôle. "La première, c’est qu’il faut investir beaucoup plus sur l’information et la pédagogie afin de convaincre les gens de se faire vacciner. Et si on n’arrive pas à atteindre des taux de vaccination suffisants, il faut voir secteur par secteur où sont les grandes différences afin de vérifier s’il faut une intervention spécifique", explique Erika Vlieghe, présidente du Gems, qui tient toutefois à tempérer certaines informations sorties dans la presse flamande, indiquant que le groupe d’experts était favorable à la vaccination obligatoire auprès des enseignants, des coiffeurs et des serveurs.

"La vaccination obligatoire doit être la dernière étape. On n’a d’ailleurs jamais dit qu’il fallait qu’elle soit obligatoire pour ces secteurs spécifiques, ce n’est pas correct. Pour le secteur des soins, c’est différent car ils s’occupent de patients vulnérables et il est important qu’ils soignent les gens dans les meilleures conditions."

Pour la cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital universitaire d’Anvers, certains métiers de contact comme les serveurs, enseignants ou coiffeurs, la situation est différente. "Pour les autres secteurs, la première étape, c’est qu’ils doivent toujours se faire vacciner de leur propre volonté. Il faut d’ailleurs être favorable à la transparence concernant les chiffres par secteur. Ensuite, on doit parler avec les secteurs. Le rôle de la médecine du travail va être très important. Quand la vaccination est faible, c’est aussi dans leur intérêt de convaincre et organiser la vaccination. Il n’y a pas encore de chiffres à propos des secteurs les plus problématiques mais il est urgent de les obtenir pour savoir où le risque est le plus élevé et afin aussi de diriger la médecine du travail. On sait déjà que le risque est le plus élevé dans les transports en commun, l’Horeca et l’enseignement."

Concernant le Covid Safe Ticket, les experts estiment que son élargissement aux activités de tous les jours serait "contreproductif" même si son élargissement doit être envisagé. "On doit cibler l’événementiel et le monde de la nuit par exemple pour rendre ces rencontres plus safe. Et dans les écoles, nous pensons que c’est important de garder certaines règles au moins pendant les premières semaines (comme la distanciation et le port du masque) et ce surtout face à la situation à Bruxelles ."