La Belgique doit-elle rendre la vaccination obligatoire pour le personnel des hôpitaux et des maisons de repos ? La question, déjà soulevée en début d’année par le député CDH et épidémiologiste Georges Dallemagne, est sur toutes les lèvres alors que le variant Delta annonce une nouvelle tempête virale dans les prochaines semaines.

L’Italie, elle, a passé le cap depuis avril déjà. Avec un résultat spectaculaire : 98 % du personnel soignant est vacciné. Au Royaume-Uni, le personnel soignant devra, dès octobre, être complètement vacciné s’il veut continuer à travailler et, ce lundi soir en France, le président Emmanuel Macron rendait la vaccination obligatoire pour tous les soignants en contact avec des personnes fragiles, leur laissant deux mois pour se vacciner.

Le président français a également décidé d’étendre le pass sanitaire à tous les lieux de loisirs et de culture (parc d’attractions, spectacles, concert...) qui rassemblent plus de 50 personnes, dès le 21 juillet. Et dès août, ce pass sanitaire sera d’application dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux... "Pour en finir durablement avec la pandémie, nous devons vacciner partout", a conlu Macron.

Et chez nous ?