Le projet prolonge la période de validité des coupons culture et sport, qui expirent normalement en 2020 et 2021, jusqu'au 30 septembre 2022. Cette mesure devrait permettre aux détenteurs de bons de les utiliser réellement. Ils en ont été sensiblement empêchés durant longtemps depuis mars 2020, à la suite des mesures de fermeture dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Selon le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, la prolongation de la période de validité donnera également un coup de pouce bien nécessaire au secteur de la culture et du sport, qui a été durement touché par les mesures.

Le projet est soumis à l'avis du Conseil d'État.