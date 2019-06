L'humour de Jérôme De Warzée? Très peu pour Theo Francken...





Mercredi matin sur Vivacité, l'humoriste Jérôme De Warzée consacrait son billet du jour aux premiers contacts noués par Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. On le sait, la formation du prochain gouvernement fédéral risque d'être un casse-tête qui pourrait durer de longues semaines, notamment parce que Wallons et Flamand ont exprimé dans les urnes des divergences marquantes.





"Nous sommes le 5 juin. Il y a 74 ans et 364 jours, les Américains nous ont sortis de la merde. Il y a 10 jours, les Flamands nous ont remis dedans!", a débuté De Warzée.













Un passage épinglé sur les réseaux sociaux par Vivacité et qui a fait bondir Theo Francken. L'ancien Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration semble même plutôt furax, à en croire le tweet qu'il a publié ce vendredi.





"Selon ce média de gauche partisan, nous, les Flamands, avons mis les Wallons "dans la merde". Prenez votre envol et laissez-nous divorcer. Vous serez débarrassés de nous. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur que la pension alimentaire ne soit pas assez élevée?"













Une sortie qui fait déjà grincer des dents sur les réseaux sociaux.