Un nouveau Comité de concertation jugé capital pour la suite de la gestion de crise est prévu ce vendredi. Avec le retour massif à l’école et au bureau, la question de la ventilation revient donc sur la table. Et de plus en plus de voix s’élèvent pour demander l’introduction d’un label de sécurité Covid obligatoire. "L’introduction d’un label de sécurité Covid obligatoire n’est pas facile mais elle peut être la base d’une politique durable", indique Nico Seymus, coordinateur des experts en ventilation. "Une entreprise qui fournit également un service n’est pas objective et ne peut y parvenir seule ."