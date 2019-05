Et pour cause: on s'aperçoit vite que ce dernier a la tâche plus ardue que ses concurrents puisqu'il tire en réalité, un Wallon confortablement installé à l'arrière du tandem. Tous les clichés sont de sortie, du bide bien rebondi sous un "marcel" au pieds croisés dans des "claquettes-chaussettes". Il va sans dire que le Wallon, dans ce spot caricatural, ne pédale pas.

"Le Flamand travaille d'arrache pied, et pourtant notre pays ne va pas de l'avant", affirme le commentaire incrusté au petit film, tandis que le Wallon, tout sourire, tape sur l'épaule en signe d'encouragement. "Nous devons jeter ce poids excédentaire ('extra ballast') par-dessus bord, cesser de remplir des puits wallons sans fond et arrêter de payer la facture d'une immigration que personne n'a demandé", précise encore le parti d'extrême droite dans la descritption de la vidéo.

Cette scène ne passe évidemment pas auprès de nombreux internautes. Les commentaires ont d'ailleurs été désactivés pour cette vidéo...