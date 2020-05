Le 18 mai prochain, dans le cadre de la phase 3 du déconfinement, certains élèves sont amenés à retourner à l'école sous certaines conditions.

En effet, d'après les recommandations du Conseil national de sécurité (CNS), la reprise des cours concernera, côté francophone, les élèves de dernière année du secondaire (6e ou 7e) et ceux de 6e primaire, maximum deux jours par semaine. Une semaine plus tard (25/5), si tout se passe bien et que les écoles en ont la capacité organisationnelle, ce premier groupe pourra être rejoint par les élèves de 2e secondaire ainsi que, à raison d’un seul jour par semaine, les 1res et si possible les 2es primaires.

Mais une commune a déjà décidé qu'elle ne suivrait pas l'avis du CNS. En effet, la ville de Fleurus n'organisera pas la rentrée des classes le 18 mai. Son bourgmestre Loïc D'haeyer s'est expliqué au micro de nos confrères de RTL. "C'est un constat plus qu'une décision. Nous avons analysé avec attention les dispositions prévues dans la circulaire ministérielle de la ministre Caroline Désir et nous avons considéré qu'assurer les garderies, reprendre le suivi pédagogique de certaines classes et en même temps garantir la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel d'entretien étaient difficlement conciliables. Nous ne voulions pas non plus donner aux élèves des écoles communales de Fleurus une image qui n'est pas celle que nous voulons donner par rapport à l'enseignement. Les enfants ne pourront pas jouer ensemble, ils ne pourront pas manger ensemble, ils vont se retrouver avec un nombre limité en classe... Et donc en concertation avec les directions, les équipes pédagogiques, nous avons voulu absolument privilégier la sécurité mais également l'impact émotionnel pour les enfants."

Le bourgmestre ajoute que de nombreux parents étaient également réticents à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école. Loïc D'haeyer précise toutefois que l'accueil des enfants sera maintenu pour les parents dont la garde est impossible. Et en ce qui concerne la rentrée de septembre, "nous verrons quelles sont les propositions du Conseil national de sécurité, où nous en sommes avec les mesures sanitaire et qu"elles vont être les dispositions de sécurité de la Fédération Wallonie-Bruxelles", conclut le bourgmestre de Fleurus.