Belgique Les Pays-Bas ont décidé de rétablir l’éclairage. Chez nous, la Flandre est contre. La Wallonie, elle, peaufine son Plan Lumières 4.0.

Après six années dans l’obscurité, les Pays-Bas ont décidé de rallumer l’éclairage sur les autoroutes parce que c’est plus sûr, selon nos voisins. Et en Belgique ? Pour la Flandre, c’est non. L’alternance entre des tronçons éclairés et non éclairés aurait au contraire pour effet de maintenir la vigilance du conducteur.

C’est en 2011 que la ministre flamande des Travaux de l’époque, Hilde Crevits (CD&V), avait décidé d’éteindre la lumière sur une grande partie des autoroutes. La mesure devait permettre une économie de 2 millions d’euros. Les Pays-Bas avaient suivi deux ans plus tard.

Mais à partir de l’an prochain, nos voisins ont décidé de rallumer la lumière sur base d’études scientifiques sur la sécurité routière. Selon celles-ci, "l’éclairage participe à la sécurité routière et confère également à l’usager un sentiment subjectif de sécurité".