Un subside de quelque 1,9 million d'euros a ainsi été accordé pour la restauration des façades, la réparation des toitures et des charpentes ainsi que la restauration des châssis et des verrières de la Collégiale Sainte-Begge à Andenne. L'intérieur de la Collégiale sera également restauré en réparant les menuiseries et enduits intérieurs et la remise en peinture complète de l'intérieur de l'église, classée comme monument depuis 1938.

Une autre subvention de près d'1,3 million d'euros a par ailleurs été octroyée pour la restauration des éléments externes de la Collégiale Saint-Pierre à Leuze-en-Hainaut. Avec le temps, l'édifice présentait des signes de vieillissement des couvertures et des problèmes d'étanchéité. Edifiée en 1745, la Collégiale a été classée comme monument en 1934.