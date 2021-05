En Wallonie, la phase de vaccination destinée au grand public (la phase 2) est pleinement amorcée et avance à bon rythme. Plus de la moitié de la population wallonne de 18 ans et plus est désormais vaccinée avec au moins une dose, ce chiffre s'élève à 73% pour les personnes à risques (comorbidités) et plus d'une personne sur cinq a pu bénéficier d'une vaccination complète, a souligné la ministre dans un communiqué.

En mai, près de 850.000 personnes ont reçu un vaccin en Wallonie dont près de 204.000 au cours de la semaine écoulée. Pour la semaine qui arrive, au regard des livraisons et de la stratégie nationale de vaccination, la Wallonie distribuera près de 260.000 doses de vaccins dans les centres et antennes de vaccination déployés sur son territoire, a précisé Mme Morreale (PS).

Afin d'encourager la vaccination de tous et pour offrir une couverture vaccinale maximale sur l'ensemble du territoire, de nouvelles initiatives sont actuellement mises en place par les autorités, comme cette opération "Re Vax 50+".

Elle sera enclenchée à partir de ce lundi 31 mai. Concrètement, les personnes de 50 ans et plus qui hésitaient, qui ont laissé leur code se périmer ou encore celles qui ont égaré leur invitation ou qui n'auraient pas reçu le courrier qui leur était destiné, habitant en Wallonie et qui souhaitent se faire vacciner pourront appeler le numéro gratuit 0800/45.019 dès lundi. Un rendez-vous dans un centre de vaccination leur sera rapidement donné, a expliqué la ministre.

Depuis son lancement fin avril dernier, l'opération Re Vax a déjà enregistré 39.000 rendez-vous de vaccination par téléphone.