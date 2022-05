Depuis 2020, 2.700 plaques émaillées ont déjà été placées partout en Wallonie. Leur slogan: "Ici commence la mer. Ne jetez rien !" Mais en raison de la crise sanitaire, les activités d'animation, part importante des missions des Contrats de rivière, ont été mises au ralenti. Dans le même temps, de nouveaux déchets (masques, gants, etc.) se sont retrouvés dans les rues, puis dans les stations d'épuration ou les cours d'eau.

Aujourd'hui, c'est donc à l'ensemble des citoyens que les autorités entendent rappeler leur message. "Les épisodes de sécheresse que nous connaissons nous rappellent à quel point l'eau est une ressource précieuse à protéger. Et chacun a un rôle à jouer. La Wallonie investit des sommes considérables dans la mise en place et la maintenance des réseaux d'égouttage, des stations d'épuration performantes. La participation des citoyens est également indispensable dans ce processus. Chacun d'entre nous doit veiller à utiliser des produits d'entretien plus respectueux de l'environnement, à réduire sa consommation et à ne pas polluer davantage l'eau avec nos différentes formes de déchets", a ainsi souligné la ministre Tellier.