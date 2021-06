La région préfère consacrer la petite réserve dont elle dispose et les prochaines livraisons aux secondes doses. À ce jour, la Wallonie a vacciné 415.000 personnes avec une dose de ce vaccin, dont près de 56.000 ont reçu la seconde dose.

Il reste donc environ 359.000 doses nécessaires pour les secondes injections de ce vaccin. Selon la porte-parole de la ministre wallonne de la Santé, 54.000 rendez-vous ont déjà été pris pour cette semaine pour des secondes doses d'AstraZeneca.

Les quotidiens rappellent le vaccin AstraZeneca présente une efficacité au moins aussi grande que les vaccins Pfizer et Moderna.

À la date de ce samedi 5 juin, ce sont désormais 57,17 % des Wallons de 18 ans et plus qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Et ce lundi, les dernières convocations pour les 18 ans et plus partiront.

Cela signifie que tous les Wallons en âge d'être vaccinés auront reçu leur invitation.