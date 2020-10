"La dernière chose dont nous avons besoin est de nous diviser et d’avancer en ordre dispersé. Nous ne pouvons pas céder à la division. Le seul combat à mener est celui contre le virus ", a déclaré Alexander De Croo dans une vidéo envoyée à la presse ce mercredi peu avant 19 heures. L’air grave et solennel, le Premier ministre a voulu s’adresser à tous les Belges. Il s’agissait pour le chef du gouvernement de reprendre la main. La Belgique est un État fédéral, mais depuis son arrivée au 16, les Régions semblent avoir pris la main sur la gestion de la crise et le consensus se révèle de plus en plus compliqué à trouver.