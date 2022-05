2024. La Flandre s’est inspirée de la Catalogne, mais, à l’inverse de cette dernière, elle est parvenue à obtenir son indépendance. Le gouvernement fédéral est dissous et la Wallonie, esseulée, demande son rattachement à son voisin sudiste, la France.

Ce scénario, dystopique pour de nombreux Belges, a été imaginé par l’essayiste Jules Gheude à l’occasion d’une carte blanche signée dans le journal français Le Monde. Jules Gheude, qui a transité par le Rassemblement wallon et le PRLW, Parti des Réformes et de la Liberté de Wallonie, est un militant fervent du rattachisme. Depuis plus de 10 ans, il coordonne les travaux du Gewif (Groupe d’études pour la Wallonie intégrée à la France). Son postulat se résume en ces mots.