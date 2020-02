Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, l'octroi de prêts de trésorerie sans charge d'intérêts aux communes frappées par la crise du scolyte afin de leur permettre de faire face à la baisse de leurs recettes de vente de bois.

Ces communes bénéficieront également d'un moratoire de 4 ans pour le remboursement qui n'interviendra qu'à partir de 2025 et elles auront la possibilité de prélever le prêt qui leur sera octroyé sur les années 2020 à 2024, à l'instar d'un droit de tirage, a détaillé le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Le montant du prêt sera toutefois limité à la différence entre le montant des ventes de bois que la commune aura inscrit au budget 2020 et la moyenne des recettes qu'elle aura perçues entre les années 2013 et 2017.

Sur base des éléments d'informations récoltés par le SPW, il apparaît qu'entre la moyenne de cette période 2013- 2017 et l'année 2019, les recettes communales générées par la vente de bois ont diminué d'un peu plus de 13 millions d'euros.

Conscient de l'impact de cette crise, l'exécutif régional a également validé une note d'orientation reprenant une série de mesures à mettre en oeuvre.

Selon cette note, proposée par la ministre de la Forêt, Céline Tellier (Ecolo), il importe, à court terme, d'améliorer la gestion des bois scolytés pour repérer et sortir le plus tôt possible les bois touchés, ce qui passe notamment par une meilleure information des propriétaires.

Un arrêté de subvention sera par ailleurs proposé en septembre pour aider les propriétaires publics et privés à régénérer les forêts scolytées. Cet arrêté se basera sur une étude destinée à déterminer comment reconstituer des forêts plus résilientes dans les zones atteintes.

Enfin, l'opportunité de créer un mécanisme d'assurance (public, privé ou mixte) pour indemniser les propriétaires de bois en cas de crise sanitaire sera également évaluée.

"Les crises de ce type risquent de se multiplier à l'avenir et nous devons repenser la manière d'aider tous les acteurs touchés", a conclu la ministre.

Le scolyte, petit insecte particulièrement friand d'épicéas, a proliféré ces dernières années en raison des périodes de sécheresse et de canicule qui ont frappé la Belgique.