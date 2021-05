Dans un premier temps, 7,64 milliards seront mobilisés par l'exécutif pour 20 mesures structurantes s'articulant autour des 5 axes directeurs définis par le conseil stratégique. Il faudra ensuite y ajouter, au premier trimestre 2022, quelque 2 milliards d'euros issus du fonds Feder et du Fonds social européen (FSE), a précisé Elio Di Rupo (PS).

Dans le détail, 1,44 milliard d'euros sera consacré à l'axe de soutien à la jeunesse et aux talents wallons; 2,67 milliards à la soutenabilité environnementale; 1,26 milliard à l'amplification du développement économique; 2,12 milliards à la solidarité et à l'inclusion sociale et enfin, 149 millions iront à la garantie d'une gouvernance innovante et participative.

"Ce sont des montants choc mais qui sont indispensables tant une nouvelle dynamique est nécessaire pour relancer la Wallonie d'ici 2024", a encore souligné le ministre-président.

Pour parvenir à ces "sommes gigantesques", le gouvernement régional a mutualisé Get up Wallonia, le plan wallon de transition prévu dans la déclaration de politique régionale et la Facilité pour la reprise et la résilience initiée par la Commission européenne, a-t-il ajouté.

"Ces 3 programmes complémentaires constituent le plan de relance wallon qui se veut construit au bénéfice des citoyens. Mais il nous faudra le soutien de l'ensemble des forces vives régionales pour relancer notre Région. C'est à ce prix, tous les acteurs de la société réunis, que nous nous réinventerons", a conclu Elio Di Rupo.