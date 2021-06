Arrivées à Bruxelles en juin 2018 grâce à Troty, les trottinettes électriques partagées ont apporté une nouvelle façon de se déplacer dans la capitale bruxelloise. Avec un concept novateur : le free-floating. En résumé : on localise la trottinette via une application géolocalisée et on l’abandonne où l’on veut, après utilisation. Mais si le concept a rapidement cartonné au point que d’autres opérateurs se lancent sur le marché, il a aussi généré son lot de désagréments : trottoirs saturés, passages pour piétons inaccessibles, arrêts de bus encombrés, pollution générée par les engins jetés dans le canal…