Concrètement, 3 antennes fixes seront ouvertes sur les sites des universités de Liège (du 15 au 21/09 et du 6 au 12/10), de Namur (du 21 au 25/09 et du 11 au 15/10) et de Louvain-la-Neuve (du 15 au 21/09 et du 6 au 12/10).

Quatre antennes mobiles feront par ailleurs étape, de 9h30 à 19h30, à proximité de certaines implantations de hautes écoles, universités (Fucam, université de Mons, Campus de La Reid de la HEPL) ainsi que dans certaines communes dont le taux de couverture vaccinale peut encore être augmenté.

A l'heure actuelle, 82% de la population adulte wallonne a reçu une dose de vaccin et 80% ont bénéficié d'une vaccination complète.

Tous les citoyens qui le désirent pourront se rendre dans ces 7 antennes avec ou sans rendez-vous, suivant les lieux, pour s'y faire vacciner. Les prises de rendez-vous pourront se faire via le site www.jemevaccine.be en activant le code de vaccination reçu sur le courrier d'invitation ou en appelant le numéro gratuit du call center vaccination : 0800/45 019.

Les vaccins Pfizer et ceux à dose unique Johnson & Johnson (uniquement pour les personnes de 41 ans et plus) seront administrés dans ces nouvelles antennes.

Enfin, les étudiants internationaux qui auraient reçu une première dose dans leur pays d'origine pourront également se faire vacciner, moyennant la présentation d'un document officiel attestant de cette vaccination.