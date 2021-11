Après son rapport accablant sur la Région Bruxelles-Capitale , la Cour des comptes a rendu un avis sur la Communauté française. Elle a contrôlé le compte général 2020 des services d’administration générale et des cabinets ministériels. Pour la première fois, le compte général comporte un bilan et un compte de résultat, issus d’une comptabilité en partie double (soldes de départ au 1er janvier 2020 et les soldes arrêtés au 31 décembre de la même année).

La Cour des comptes estime que les éléments probants qu’elle a obtenus sont suffisants et appropriés pour émettre une opinion. En ce qui concerne le compte général 2020 de l’entité, elle est parvenue à la conclusion “que des anomalies, ayant une incidence significative et diffuse sur les comptes, la fondent à émettre une opinion défavorable.”

La cour des comptes relève que “ le bilan et le compte de résultat ne comprennent pas l’ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, ainsi que des obligations et engagements de toute nature de l’entité". Elle souligne encore que la réalisation d’un grand nombre d’opérations significatives en dehors du logiciel comptable SAP "est source d’erreur et génère des risques de fraude” mais aussi que “les mesures de contrôle interne actuellement en vigueur sont insuffisantes pour détecter les omissions et erreurs matérielles. ” Elle relève une large série de problèmes, notamment au niveau inventaire ou des droits aux doubles pécules du personnel enseignant des réseaux libre et officiel subventionnés qui “ ont été comptabilisés par l’administration dans des comptes inappropriés.”

La cour des comptes note que le montant de la dette brute consolidée a augmenté de 59,3 % entre 2014 et 2020, pour se fixer, au 31 décembre 2020, à 9,92 milliards d’euros et rappelle que la Communauté française ne dispose pas d’un pouvoir fiscal propre. “ Par conséquent, si la dette est actuellement soutenable, cette situation pourrait être mise en péril par une hausse des taux d’intérêt et/ou l’absence de maîtrise du déficit budgétaire ”, avertit-elle.

Enfin, la Cour a analysé les dépenses des cabinets ministériels. “ Le changement de législature est encadré par une circulaire. Néanmoins, la Cour des comptes a constaté que les mesures préconisées par celle-ci ne sont pas toujours suivies par les cabinets ”. La Cour relève tout que le Parlement ne dispose toujours pas d’informations sur le coût des fonctionnaires détachés à titre gratuit dans les cabinets, qui représentent, en 2020, 45 % de l’effectif des cabinets. Le coût global des cabinets n’apparaît pas dans les budgets et comptes généraux.

Elle note encore que le programme informatique d’inventaire présente des failles en matière de sécurisation des données. Enfin, l’audit a mis en évidence des lacunes dans la conception, l’attribution et l’exécution des marchés publics dont le montant est supérieur à 30 .000 euros HTVA et l’absence de mise en concurrence dans presque la moitié des marchés inférieurs à ce montant.

L’analyse des documents comptables a également démontré que la justification des dépenses de restaurant et l’indication du numéro d’inventaire sur la facture d’achat sont régulièrement négligées. En 2020, les dépenses de cabinets en termes d’hôtels, alimentation, traiteurs, restaurants s’élèvent à 122 086 euros. 265 000 € sont consacré aux déplacements, aux transports en commun, essence, entretien et réparation des véhicules, car wash ou encore 91 000 euros en boissons (café, thé, sodas et eaux, vins).