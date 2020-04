Une campagne de sensibilisation aux violences conjugales durant cette période de confinement va être lancée lundi en Wallonie et à Bruxelles.

Axée autour du slogan "Rien ne justifie la violence conjugale", cette campagne sera déclinée en télévision, radio et sur les réseaux sociaux jusqu'au 31 mai. La campagne est mise en place par la Task Force "Violences conjugales et intrafamiliales" créée fin mars par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française (Cocof). Elle sera également diffusée en néerlandais via Bruzz (numéro 1712 et 1712.be).

Cette initiative vise à rappeler que des solutions et des aides existent même durant cette phase de confinement et à mettre en avant le site et le numéro de la ligne "écoute violences conjugales" (0800.30.030).

Depuis le début de l'épidémie, la capacité d'écoute de la ligne d'appel a été renforcée afin de faire face à l'augmentation de la demande, qui a presque triplé en quelques semaines. Les horaires des services de chat ont aussi été très largement élargis.

La capacité d'hébergement d'urgence pour les victimes a également été augmentée en Wallonie et à Bruxelles.