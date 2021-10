Cela fait un an que Marc Duvivier et sa compagne Maud ont leur agrément en tant que refuge pour animaux de fermes et rongeurs. “Au Bonheur animal” est basé à Ville-Pommeroeul, près de Mons. “Nous avons toujours été à saturation”, annonce Marc. “Et depuis le début de l’été, le nombre d’abandons a doublé. Une conséquence de la crise du Covid. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu 15 demandes d’abandon.” (...)