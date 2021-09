Traditionnellement organisée au printemps, l'action a été reportée pour la deuxième année consécutive au mois de septembre en raison de la crise sanitaire. Elle a débuté jeudi et se termine dimanche. Le nombre de participants a été presque doublé par rapport à l'édition 2020, qui avait déjà permis de récolter quelque 165 tonnes de déchets, malgré quelques freins liés au coronavirus. "Pas moins de 683 écoles se mobilisent, ce qui représente plus de 50.000 élèves", a souligné Benoit Bastien. "On remarque aussi une plus forte participation des entreprises qui sont plus de 120 à s'impliquer, représentant un total de plus de 2.000 personnes". Parmi les participants, on trouve aussi près de 12.000 particuliers, 8.000 acteurs du secteur associatif et 3.000 travailleurs des administrations publiques wallonnes. Cette année, Be WaPP et ses partenaires ont pu s'attaquer au lit des rivières grâce à du matériel adapté (barques, combinaisons étanches, etc). De quoi leur redonner de l'éclat après les inondations. "Ici à Thon-Samson, en collaboration avec l'asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse, nous avons sorti de l'eau une caravane en morceaux ou encore des piliers d'un chapiteau", a encore expliqué le directeur général de Be WaPP. "On voit donc clairement les dégâts causés par les intempéries, ce qui donne encore plus de sens à cette grande action de nettoyage". Dimanche, une opération particulière sera menée à Pepinster aux abords de la station d'épuration de Wegnez, pour nettoyer ce site encore fortement sinistré par les inondations. Pas moins de 500 personnes se mettront à l'oeuvre.