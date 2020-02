La tradition est désormais bien ancrée dans l’esprit du public. Le premier dimanche de chaque mois, 150 musées ouvrent leurs portes gratuitement afin de mettre la culture à la disposition de tous. L’initiative en revient à Jacques Remacle et à son équipe de l’ASBL Arts&Publics fondée en 2012.

Chaque mois, elle met l’accent sur un ou deux de ces musées en y organisant une fête de la gratuité. En ce 2 février, plein feu sera mis sur trois institutions bruxelloises, à savoir tout d’abord la Maison du Roi (musée de la Ville de Bruxelles) où une visite guidée du Musée de la Ville précédera une balade en ville sur les traces de plusieurs anciennes fontaines, le parcours s’achevant avec la garde-robe du plus célèbre des ketjes de la capitale, la 2e institution du jour, installée rue du Chêne, à côté de la célèbre fontaine (visites guidées en français à 13 h 15 et 15 h 15). À la Maison du Roi sont aussi proposées deux autres visites. La première, virtuelle, vous enverra en 1695 alors que le centre de la ville s’embrase suite au bombardement par les canons du maréchal de Villeroy. La dernière visite vous permettra d’en savoir plus sur la tapisserie de Notre-Dame du Sablon dont un des éléments est conservé dans la Maison du Roi.

La troisième institution à faire la fête de la gratuité sera le Art et Marges Musée, de 15 à 18 h, l’occasion de profiter une dernière fois de la très belle exposition roadtrip "L’Amérique n’existe pas !" notamment, dès 16h, par un concert de musique traditionnelle américaine et un DJSet de country.

Soucieuse de mettre la culture à la portée de tous, Arts&Publics se réjouit encore du succès grandissant de l’opération Pour 50c, t’as de l’art, avec en 2019, une progression de 70 % tant de ces animations que du public visé (pas moins de 1495 personnes issues de milieux défavorisés, venues grâce à l’aide de 14 institutions partenaires).

Sur le site de l’ASBL, vous trouverez sous format pdf la liste des 150 musées, tant en Wallonie qu’à Bruxelles ou dans l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, offrant la gratuité du premier dimanche - il n’est pas interdit non plus de les visiter d’autres jours, les prix restant assez raisonnables - et proposant diverses activités ou expositions temporaires, du Musée Gaspar à Arlon au musée de l’Orfèvrerie de Seneffe. Ce dimanche, ce sera, par exemple, la dernière occasion de voir l’expo "Le livre, Variations et déclinaisons IV" à Mariemont ou d’y découvrir la nouvelle "Bye Bye Future ! L’art de voyager dans le temps". Dernier jour également pour l’expo "Rethinking The Image Of the World" au Musée Ianchelevici de La Louvière proposée dans le cadre d’Europalia Roumanie. Profitez de cette journée pour découvrir des musées totalement méconnus comme (de 13 à 17 h) le Musée Armand Pellegrin consacré à la pédagogie, situé à Hélécine, qui abrite de nombreuses collections (jouets, boîtes à biscuits) et qui retrace, par exemple, l’histoire de l’éclairage, le travail du lin et d’autres anciens métiers, ou encore les légendes et le folklore local. Ces collections devenaient de véritables supports pédagogiques à destination des élèves du professeur Pellegrin dans les années 1930.

150 musées gratuits ? il y en a certainement un près de chez vous !