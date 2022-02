Ce mardi, le calendrier affiche donc le 22/02/2022. Un enchaînement de chiffres un peu spécial qui ne se produit pas souvent et auquel certains aiment coller tout un tas de significations. Alors, chance, amour ou nouveau départ, on fait le point sur ce jour pas comme les autres.

D’abord, cette date peut être qualifiée de palindrome. Comme pour un mot, cette succession de chiffres peut être lue dans les deux sens. Et pour ceux qui aiment les 2, on peut même dire que ce jour va tomber le deuxième jour de la semaine et qu’il sera bon de faire un vœu à 22h22 (mais ça, on peut le faire tous les jours également). C’est peut-être aussi l’occasion de tenter sa chance à la loterie, avec par exemple 40 millions d’euros à remporter à l’Euromillions ce mardi.

En parlant de chance, ces dates qui se répètent ont souvent un certain succès pour les mariages ou encore pour lancer une nouvelle activité. Cette année, Kanye West a par exemple choisi ce 22 février pour sortir son nouvel album, Donda 2.

Pour ceux qui s’intéressent à la numérologie, ce mardi fait référence non pas au chiffre 2, mais bien au 3. En fait, il faut additionner les chiffres pour trouver la signification d’une date en numérologie. Dans ce cas, on arrive à 12, 2+2+0+2+2+0+2+2. Mais comme la numérologie fait référence à des chiffres entre 1 et 9, il faut donc encore additionner le 1 et le 2 pour faire 3. Au niveau des significations, le 3 fait souvent référence au dynamisme, à la communication et à la créativité. Pour les adeptes de cette science, ce mardi est donc un jour fait pour bouger, créer ou encore oser se lancer dans une nouvelle voie. Tout un programme.

En astrologie, il semblerait que ce soient les signes d’eau – Scorpion, Cancer et Poisson – qui soient les plus sensibles à cette date particulière, qui est censée leur apporter beaucoup d’intuition et une grande sensibilité. A contrario, on parle aussi d’une grande impulsivité, ce qui peut générer des tensions…

Et qu’on y donne un sens ou pas, peu importe. Il est tout de même intéressant de mentionner qu’une date similaire ne se produira plus avant le 21 décembre 2112. Et on ne sera plus là pour en parler.