Amis, restaurants, vacances : dès lundi, le déconfinement franchit une étape cruciale.

On se souviendra peut-être du 3 juin comme ayant marqué le début de la fin du confinement, et le retour partiel à une vie normale. " L es indicateurs sont encourageants. La situation est meilleure que ce que nous aurions pensé ", a pointé une Sophie Wilmès à l’air apaisé, s’autorisant quelques sourires lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil national de sécurité. "Vous vous en souvenez : nous avons commencé par tout interdire. C’était le confinement ", a précisé Sophie Wilmès, annonçant un changement de philosophie. " Dès le 8 juin, nous pourrons donc raisonner différemment. Tout sera permis sauf… les quelques interdictions qui seront levées petit à petit. "

La Première a ensuite détaillé le menu des mesures qui, malgré les restrictions restantes, annoncent un retour partiel à la normale. Le voici, en dix points clés.