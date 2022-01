Dès ce vendredi 28 janvier, le code rouge sera d'application en Belgique. C'est la troisième phase du baromètre corona, dévoilé lors du dernier Comité de concertation. Concrètement, cela signifie qu'il existe toujours un risque élevé de surcharge du système de santé. Les mesures appliquées sont donc plus strictes que dans les phases jaune et orange.

En code rouge, le port du masque reste obligatoire. Il en va de même pour le télétravail. Seul un jour en présentiel est autorisé chaque semaine. Le shopping ne peut quant à lui se faire qu'à deux.

Trois secteurs sont concernés par le baromètre : l'Horeca, les événements publics et les activités récréatives. Voici les principales mesures qui entreront donc en vigueur dès ce vendredi :

EVENEMENTIEL

Le Covid Safe Ticket sera nécessaire pour les lieux accueillant plus de 50 personnes à l'intérieur et 100 personnes à l'extérieur. Il sera possible de rassembler jusqu’à 200 personnes mais, une fois ce seuil dépassé, la capacité devra être réduite à 70%. Pour être maintenue à 100%, les détecteurs de CO2 devront rester en dessous de 900 ppm.

Les mariages sont autorisés, mais pas les soirées "dynamiques" en intérieur (comme les boîtes de nuit).

HORECA

Le Covid Safe Ticket sera requis à l’intérieur. Les établissements Horeca devront fermer entre minuit et 5h du matin.

Les consommations debout sont interdites et une limite a été fixée à 6 personnes par table.

ACTIVITES RECREATIVES

Le Covid Safe Ticket peut être demandé, en option, à partir de 50 personnes. Un maximum de 80 personnes peuvent prendre part à des activités en intérieur, maximum 200 en extérieur. Seules les activités sportives ne sont pas soumises à ces contraintes et le nombre de personnes y participant peut être illimité.

Les camps avec nuitées sont autorisés. Les espaces intérieurs seront à nouveau ouverts. Cela comprend : les plaines de jeux intérieures, les parcs d’attractions, les parcs animaliers et zoos, les parcs à trampolines, les bowlings, les salles de snooker, de billard et de fléchettes, les paintballs, les laser games, les escape rooms, les casinos, etc).

Le baromètre approuvé par les différents gouvernements du pays s'appliquera en principe jusqu'à la fin juin, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission de la Santé de la Chambre. Il pourrait toutefois être retiré plus tôt en fonction des évaluations qui auront lieu d'ici là. Les seuils utilisés pour permettre le passage vers une des trois phases (rouge, orange et jaune, ndlr), basés sur le nombre d'hospitalisations et de patients en soins intensifs, devraient par ailleurs faire l'objet d'une réévaluation d'ici quelques semaines. D'autres mesures hors baromètre peuvent toujours être prises par le comité de concertation. Ainsi, le dispositif actuel concernant le télétravail (quatre jours par semaine) et le shopping reste d'application.