Souvenez-vous de Pipoune, ce majestueux chat roux qui a remporté le concours du plus beau chat de Belgique organisé par La DH en mai dernier. Sa propriétaire, Aline, jeune youtubeuse, avait annoncé qu’elle souhaitait offrir sa récompense, 9 kilos de croquettes Purina One, au refuge Animal sans toit. C’est désormais chose faite ! Elle est allée apporter en personne le précieux colis aux gérants du refuge mercredi après-midi. Mieux encore, Purina One a décidé de doubler son don. Ce sont donc pas moins de 18 kilos de croquettes qui ont finalement été offerts.

"Pour moi, c’était un geste important. J’aime beaucoup les animaux et j’ai la chance d’avoir les moyens de payer la nourriture de mon chat. Vu que Pipoune n’en avait pas forcément besoin, pour moi l’option la plus logique était de donner les croquettes à quelqu’un qui en a plus besoin que moi. Si ça peut aider le refuge à venir en aide à encore plus de petits chats, c’est avec grand plaisir !" explique Aline.

Et ce n’est pas le refuge qui s’en plaindra. " C’est sûr que ça nous fait plaisir, en plus ce sont des croquettes de qualité. Vous savez, nous ne fonctionnons qu’avec les dons des gens, que ce soit des croquettes ou de l’argent. Sans ça, on ne pourrait pas continuer nos activités. Et ici, comme les croquettes viennent d’un concours, c’est encore mieux ! C’est vraiment très gentil de la part d’Aline", explique Véronique, employée au refuge.

Les 18 kilos de croquettes offertes par Aline et Purina One ne devraient cependant pas faire long feu, vu le nombre de matous affamés qui peuplent le refuge. "Nous avons quand même quarante chats à nourrir, donc les 18 kilos de croquettes vont partir très vite. Mais c’est quand même très gentil !"

Quant à Pipoune, il semble se porter comme un charme, bien que le concours lui ait apparemment donné la grosse tête. "Il est toujours aussi snob en tout cas. Je pense que le fait d’avoir gagné le concours lui est un peu monté à la tête. En plus des croquettes, j’ai reçu un immense cadre d’un mètre sur deux avec sa photo. Le seul endroit de mon appartement où j’ai assez de place pour mettre un si grand cadre, c’est les toilettes. Il y a donc une photo immense de Pipoune dans les sanitaires. Ça ne va pas l’aider à rester modeste !"