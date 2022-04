Encore un petit coup de froid vendredi et samedi, avant le retour de la douceur.

L’épisode très froid du week-end a marqué les esprits, comme celui de l’année dernière, à la même époque de l’année.

De là à craindre un mois d’avril comme en 2021 ? Heureusement, non. Même si cette première semaine de vacances ne sera pas radieuse. "Ce qu’il s’est passé ce week-end était assez intéressant, même si cela a stressé les fructiculteurs. Pour un 3 avril, on a battu un record de froid à Uccle, avec -2,9 degrés enregistrés. En Belgique, la valeur la plus froide a été enregistrée près d’Eupen, avec -9,3 degrés. Mais là, ce n’est pas un record, indique Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Pour la neige, on a tout de même atteint 4 cm à la station d’Uccle, même si cela ne tenait que sur l’herbe et sur les toits. Dans les Hautes Fagnes, on a mesuré jusqu’à 18 cm à la frontière allemande."