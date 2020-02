Le Belge qui a été admis à l'hôpital Saint-Pierre, à la suite d'un test positif au nouveau coronavirus Covid-19, peut rentrer chez lui.

Il n'est plus infecté par le virus et n'est donc plus contagieux pour son entourage, a indiqué le SPF Santé publique à l'agence Belga. "Deux tests négatifs, vendredi et samedi, montrent qu'il n'a plus de charge virale. Il n'est donc plus infecté ni contagieux et peut quitter l'hôpital, dès ce samedi soir", a précisé une porte-parole du SPF.

Par ailleurs, parmi les 10 Belges rapatriés de Chine, qui sont placés en quarantaine au sein de l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, huit pourront quitter l'hôpital dimanche. Deux autres, rapatriés plus tard de Chine, y resteront par contre encore quelques jours, la période de quarantaine étant d'une quinzaine de jours.