Tout comme pour sa banque, le Belge n’aime pas changer de compagnie d’assurances. Selon une enquête menée par Listen pour le compte de Corona Direct, 56 % des Belges n’ont jamais changé d’assureur. Et ils se montrent aussi très prudents, n’hésitant pas à contracter de nombreuses assurances.

Sans surprise, ce sont les assurances incendie (généralement obligatoire) et auto qui sont les best-sellers, étant contractées respectivement par 88 % et 84 % des Belges. Et 77 % des Belges ont 5 assurances ou plus. Un peu plus de la moitié (52 %) possède même entre 7 et 10 polices. Seule une minorité de 22 % a contracté moins de 5 assurances.