Quand on est vendeur ou fournisseur de feux d’artifice, les fêtes de fin d’année marquent une période charnière, voire capitale. Autant dire que cette année, l’interdiction pure et simple des feux d’artifice, qu’ils soient publics ou privés, fait mal aux artificiers. Gérant d’un magasin spécialisé dans les feux d’artifice, Atmosfire, à Ganshoren, Eric Wouters est dans une situation délicate. “La situation est catastrophique, souffle-t-il. On est en pleine hypocrisie. Il est interdit de tirer des feux d’artifice, mais nous sommes autorisés à ouvrir et à en vendre. Mais c’est plus simple pour les autorités qui ne doivent pas payer de primes ou d’indemnités. Bienvenue chez nous, encore une bonne histoire belge !”

Autant dire qu’il ne mâche pas ses mots. “C’est n’importe quoi et c’est scandaleux ! Nous faisons entre 10 et 15 % de notre chiffre d’affaires de l’année passée, c’est un drame social pour le secteur...