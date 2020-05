Le blues des généralistes: "Maggie De Block n'a aucune empathie pour nous, on est trompé et ignoré" © BELGA Belgique Dorian de Meeûs

Ces femmes et hommes sont en première ligne. Depuis deux mois, les médecins généralistes assurent les consultations urgentes et se relaient dans les centres de tri implantés à l’entrée des hôpitaux. Les patients Covid à gauche, les autres à droite. La fréquentation de ces tentes de fortune s’est calmée depuis quelques jours. Pas le temps de souffler, qu’ils sont mobilisés pour assurer les tests et prévenir le call center qui assure le tracing. Dans le même temps, ils étendent leurs consultations aux cas non urgents. Le Collège de médecine générale francophone (CMG) a validé - en dernière minute - dix recommandations, des règles concrètes à appliquer lors des rendez-vous. La volonté de bien faire est intacte. La motivation, par contre, est au plus bas.