Les propos du patron de Belfius dans le dernier Trends-Tendances, ont provoqué une vive polémique. Marc Raisière, y évoquait la possible vague de faillites dans le secteur Horeca en 2021 et jugeait que cela pouvait mener à "assainir" le secteur. Un appel au boycott de la banque a, depuis, été lancé.

Le CEO de Belfius est revenu ce lundi sur cette interview dans un communiqué. "Dans le cadre d'une récente interview accordée à Trends et Trends-Tendances sur l'impact de la crise du Covid-19, mes propos concernant le secteur de l’horeca ont suscité de nombreuses réactions. J’en suis sincèrement désolé, car mon intention n’a jamais été de stigmatiser ce secteur pour lequel j’ai énormément de respect ni de blesser qui que ce soit", écrit Marc Raisière.

"Comme nous le faisons déjà depuis de nombreuses années et plus encore depuis le début de la crise, Belfius continuera à soutenir l'économie belge avec tous les moyens dont elle dispose, y compris le secteur de l’horeca. D’autant plus face aux difficultés qu'il rencontre actuellement. Nous avons entre-temps contacté plusieurs fédérations issues du secteur de l’horeca et des concertations ont été lancées afin de déterminer la façon dont nous pouvons fournir un soutien supplémentaire à leurs membres."