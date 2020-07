Les mesures sanitaires se ressentent jusque dans le travail des sauveteurs.

Le premier week-end des vacances d’été n’a pas drainé des milliers de personnes à la côte. En cause, une météo maussade et venteuse qui poussait plus à se réfugier chez un vendeur de gaufres autour d’un chocolat chaud. Pas de monde sur les plages et donc pas de problèmes de flux à gérer pour les autorités. La police des sables d’Ostende est également restée au poste, vu le peu de monde à surveiller. (...)