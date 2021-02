Le maire et la police d'Ostende demandent de ne pas se rendre à Ostende ce samedi. Actuellement, il y a trop de monde et tous les parkings sont pleins. Comme prévu, le beau temps attire beaucoup de monde sur la côte. Pour éviter une situation trop chargée, la police d'Ostende demande aux gens de ne plus se rendre dans la station balnéaire.

Le maire Bart Tommelein veut éviter une situation ingérable: "Pour le moment, animé dans les rues commerçantes et sur la digue. C'est gérable mais on ne peut pas accueillir plus de gens."



"Les parkings sont pleins et il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas une bonne idée de venir tous ensemble à Ostende maintenant", a déclaré le chef de la police Philip Caestecker.