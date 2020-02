Le carnaval tenu à l’œil après l’indignation suscitée par les chars antisémites en 2019.

Le bourgmestre d’Alost Christophe D’Haese (N-VA) a appelé, dans l’émission De Ochtend sur Radio 1, les participants au carnaval "à ne pas blesser pour blesser" tout en soulignant que la manifestation doit conserver toute sa liberté. Le Carnaval d’Alost sera cette année au centre de l’attention internationale après l’indignation suscitée par les chars antisémites de l’édition précédente.

"On va scruter à la loupe une très belle fête populaire qui a déjà eu lieu 91 fois sans problème significatif. Mais tout va aujourd’hui être analysé avec des lunettes différentes", a regretté le bourgmestre en incitant les carnavaleux à ne pas rechercher spécifiquement un thème juif si cela n’est pas nécessaire.

Christophe D’Haese est également revenu sur la coexistence, au sein du cortège, de groupes officiels et de groupes officieux. Si les premiers envoient leur thème à l’avance, les seconds sont composés de gens qui vont piocher des déguisements et des accessoires dans leurs garde-robes. "C’est une liberté que je ne veux pas brider. Sensibiliser, c’est une chose. Interdire et censurer, c’en est une autre."