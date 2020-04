Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open VLD), envisage d'introduire un laisser-passer pour se rendre à la plage. Celui-ci serait donné prioritairement aux résidents, aux résidents secondaires et aux clients des hôtels.

Comme d'autres communes côtières, Ostende réfléchit déjà à la manière de gérer le flux de touristes belges cet été lorsque le déconfinement sera de mise dans notre plat pays. Une arrivée massive vers la côte sera à prévoir étant donné qu'il y a de plus en plus de chances que les voyages à l'étranger ne soient pas autorisés cet été.

"Vous devez laisser les gens aller à la plage de manière structurée et cela peut être fait par une réservation ou un contrôle", a déclaré Tommelein à Het Laatste Nieuws et à Terzake jeudi.

La ville souhaite travailler avec des zones délimitées dans lesquelles un maximum de personnes sera admis. "Nous pouvons travailler avec un pass plage pour cela. Ceux-ci pourraient être distribués aux clients des hôtels, mais également aux personnes en séjour dans leur résidence secondaire. Les touristes seront toujours les bienvenus mais nous ne pouvons pas tous les recevoir en même temps. Les clients des hôtels, les résidents et les résidents secondaires paient des taxes."

Tommelein pense concrètement à une application qui serait développée par la ville et où les gens demanderaient un pass plage pour réserver une place sur le sable de la mer du Nord. Lorsque la plage sera considérée comme sold-out, plus aucun laisser-passer ne sera accordé. Gérer un tel système n'est pas une chose aisée et s'avère même très compliqué. Bart Tommelein a déjà sa petite idée pour tenter de faire respecter au mieux cette procédure. 'Il devra y avoir une patrouille de plage et d'autres employés qui géreront cela correctement. Nous avons du personnel qui est déjà utilisé de la sorte lors de grands événements."

Le virologue Steven Van Gucht a réagi suite à cette annonce à Terzake. "Cela a du sens", a-t-il déclaré. "Nous devons surtout éviter le fait de tous aller au même endroit en même temps. Or, nous le faisons généralement un week-end ensoleillé."

Mais tous les bourgmestres des villes côtières ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jean-Marie Dedecker, bourgmestre de Middelkerke, qui se trouve à côté d'Ostende, a déjà réagi avec dédain. "Quelle est la prochaine étape ? Introduire un trafic à sens unique sur la digue pour ceux qui veulent entrer ou sortir de la plage? Les baigneurs vont-ils devoir aller dans l'eau au gré des marées? Et comment allez-vous vérifier l'utilisation d'une telle carte? Restons calmes et gardons du bon sens. Regardez, notre plage est assez grande. Entre Middelkerke et Raversijde (un quartier d'Ostende, ndlr) Il y a beaucoup d'espace, où peu de gens se rendent. Transformons cette étendue de plage en une zone de baignade surveillée avec des sauveteurs et des équipements supplémentaires, tels que des toilettes publiques et des stands de boissons ou de glaces. Oui, cela coûte de l'argent, mais ce n'est pas un exercice difficile en soi."