Il évite les violences conjugales mais certaines victimes ne veulent pas être géolocalisées en continu et rendent leur boîtier.

L’idée du bracelet anti-rapprochement fait son chemin en Belgique. Un groupe de travail parlementaire technique été créé afin de penser ce système de géolocalisation qui maintient à distance le donneur de coup, réel ou présumé, en cas de violences conjugales. Ce travail fait notamment suite à une proposition de loi des députés CDH Vanessa Matz et Maxime Prévot, visant à transposer les modèles français et espagnol. Concrètement, ce dispositif géolocalise et maintient à distance le conjoint ou l’ex-conjoint violent. Si celui-ci ne respecte pas un périmètre défini, un signal sonore se déclenche, la police est avertie et intervient. Cette technologie implique que la plaignante garde sur elle, en permanence, un boîtier, aussi bien à domicile que dans ses déplacements.