La période automnale est souvent considérée comme l’une des plus périlleuses en matière de sécurité routière. L’obscurité tombante et les conditions climatiques défavorables (vent, pluie…) peuvent jouer de bien mauvais tours aux automobilistes. C’est à cette période que les accidents avec blessés sont les plus nombreux. Et les plus graves.

Parmi les causes de ces accidents, le brouillard est particulièrement pointé du doigt.

(...)