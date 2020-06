Alors que le duo socialiste Paul Magnette/Conner Rousseau a remis lundi son rapport à la Première ministre Sophie Wilmès, il règne depuis un certain flottement politique. L'initiative des présidents du PS et du SP.A servira-t-elle de base à de véritables négociations au fédéral en vue de dégager une nouvelle majorité gouvernementale post-Covid ? Il est trop tôt pour le dire, les autres partis étant plutôt sur la réserve à ce stade.

Et, au PS, les lignes vont-elles bouger ? On en saura peut-être plus cet après-midi : selon nos informations, le président Paul Magnette a convoqué en urgence une réunion du bureau de parti (à 16h).

Chez les socialistes, plusieurs sources s'attendent à ce que Paul Magnette présente le contenu de son rapport rédigé avec Conner Rousseau et évoque les possibilités politiques qu'il pourrait avoir décelées. Pour rappel, lors d'un bureau de parti précédent, le président du PS avait laissé entendre auprès de ses troupes qu'il faudrait se résoudre à gouverner avec la N-VA si l'on voulait éviter des élections anticipées.