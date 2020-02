Désespérés, plus de 300 Belges bloqués en Jamaïque commencent à perdre patience.





Cela fait trois jours que 300 Belges attendent leur vol pour Bruxelles . Le soleil de la Jamaïque ne semble pas réchauffer les coeurs de ces vacanciers qui veulent rentrer au bercail. Faisant une escale à Montego Bay après avoir quitté Punta Cana, ils ont eu la mauvaise surprise de voir leur avion immobilisé à cause d'un problème technique. Après une longue attente à l'aéroport, les voyageurs ont été logés dans un hôtel pour la nuit, le temps que la pièce nécessaire pour réparer l'engin soit apportée. Mais le lendemain, il leur a été indiqué que c'était désormais un technicien qui devait venir de Belgique pour leur permettre de repartir.

Enfin prêts à mettre les voiles ce jeudi 6 février, les voyageurs belges ont toutefois été confrontés à une nouvelle déception: l'appareil n'était toujours pas réparé. "Nous devions nous présenter à 10h45, pour un départ à 14h45, nous nous y rendions et là, coup de théâtre: nous ne partons pas", détaille Emmanuel. "Nous sommes ici pour encore une nuit de plus et toujours aucune nouvelle de TUI". Les vacanciers sont rassurés avec des "peut-être". "Vous partirez peut-être demain", leur annonce-t-on. Après une pièce et un technicien, c'est désormais un nouvel avion qui doit venir de Belgique.





600 euros d'indemnités

Du côté de TUI, on précise que les voyageurs ont été bien informés à chaque désagrément. "Ils ont été installés dans un hôtel all-inclusive, où se trouve un représentant de TUI", explique Sarah Saucin, la porte-parole de la société de voyage. "Ils ont reçu à boire et à manger".



Une mauvaise expérience qui devrait bientôt prendre fin pour les quelque 300 vacanciers. "La réparation a pris plus de temps que prévu donc on a envoyé un avion pour les ramener", détaille Sarah Saucin. "Ils décolleront à 16 heures 35 (heure locale) ce vendredi 7 février et recevront un dédommagement de 600 euros par personne, comme le veut la législation".





De quoi rassurer Emmanuel et les autres Belges coincés à Montego Bay depuis maintenant trois nuits. "Cela peut sembler un rêve d'être en Jamaïque tout frais payé, mais nous ne voulons qu'une chose: retrouver nos proches et notre belle Belgique où l'on se sent encore mieux qu'ici", conclut Emmanuel.