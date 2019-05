Cette semaine aura été marquée par la grève du personnel soignant des unités de soins intensifs et des urgences du CHU Brugmann à Bruxelles, et notamment des infirmières qui exprimaient un vrai ras-le-bol.

Entre autres, elles demandent une revalorisation salariale et un meilleur accompagnement face aux risques professionnels, ainsi que plus de personnel et de reconnaissance. "On est en sous-effectif et la charge de travail ne cesse d’augmenter. Certains patients restent parfois sans surveillance parce qu’on ne peut pas être partout à la fois", exprimait l’une d’elles.

(...)