L'opposition cdH en Fédération Wallonie-Bruxelles a dénoncé mardi les lenteurs dans l'installation des différentes commissions du Parlement de la Fédération qui, selon elle, ne pourront pas commencer à travailler avant le 14 octobre, soit un près d'un mois après l'installation du gouvernement et la présentation de la déclaration de politique communautaire.

"En Wallonie, il aura fallu dix jours pour débuter les travaux des commissions. Pourquoi cette différence? Les enjeux liés aux matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles seraient-ils de moindre importance que ceux de la Wallonie aux yeux de certains? , interroge Alda Greoli, cheffe de groupe humaniste, citée dans un communiqué.

Selon le cdH, ces retards à l'allumage seraient en réalité dus à "l'indisponibilité" du cabinet du ministre-président Pierre-Yves Jeholet (MR) à participer, avant la semaine prochaine, à une réunion devant organiser la mise en place des différentes commissions, lieu où s'accomplit l'essentiel du travail parlementaire.

Vu ces délais, la mise sur pied des commissions ne pourra finalement être validée que lors de la plénière du mercredi 2 octobre, peste le cdH. Or, l'essentiel des commissions du PFWB siègent traditionnellement le lundi et le mardi à la Fédération.

Aucune commission ne pouvant se réunir avant sa validation par la plénière, leur rentrée sera de facto renvoyée à quinzaine, les députés siégeant au Parlement wallon toute la semaine du 7 septembre conformément au principe de sessions hebdomadaires alternées entre Namur (Parlement wallon) et Bruxelles (Parlement de la Fédération).

Interrogé mardi par Belga, le ministre-président de la Fédération réfute toutefois tout problème d'agenda.

"Pierre-Yves Jeholet et ses ministres sont à disponibilité du Parlement", assure son porte-parole. "Il n'y a pas eu de demande d'un quelconque report de notre part. Et nous n'avons pas reçu d'invitation non plus".

Dans l'entourage de Rudy Demotte (PS), le nouveau président de l'assemblée, on précisait mardi après-midi qu'un bureau élargi du Parlement se tiendrait précisément demain/mercredi à 11h00 pour planifier l'organisation des futurs travaux de l'assemblée, notamment le nombre de commissions, leur jour de réunion, leur composition, ainsi sans doute que l'attribution de leurs présidences.

Le porte-parole de M. Jeholet a confirmé que le nouveau ministre-président participerait bien à cette réunion.

S'il est peu probable qu'une commission parlementaire se tienne avant le mercredi 2 octobre, il n'est toutefois pas inimaginable que l'une ou l'autre d'entre elles soient déjà convoquées dès le jeudi 3 octobre.

"S'il y a une volonté en ce sens, ce serait possible", confie une source interne au Parlement.

Dans la nouvelle majorité parlementaire arc-en-ciel, on jugeait toutefois que le cdH, avec ses critiques, cherchait en réalité à créer un peu facticement de "l'agitation politique".

"Vu la mise en place du gouvernement la semaine dernière, et le principe de semaines alternées entre Namur et Bruxelles, il n'aurait pas été possible d'organiser cette mise en place avant le 2 octobre. Faire plus vite n'aurait pas eu de sens", assure-t-on ainsi dans la majorité.