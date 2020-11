La crise du coronavirus a un impact terrible pour la plupart des étudiants. Privés de revenus et de contacts sociaux, ils sont également soumis à un stress inédit lié aux conditions d’études par temps de Covid et s’apprêtent à faire leur entrée sur un marché du travail particulièrement morose. Partant de ces constats, Gladys Kazadi et Christophe De Beukelaer, deux députés CDH, proposent quatre mesures fortes pour leur venir en aide. "On a multiplié les contacts avec des étudiants pour savoir comment ils vivaient la crise et on s’est rendu compte qu’ils faisaient face à quatre grandes problématiques : beaucoup ont perdu leur job, ils sont nombreux à souffrir de problèmes de santé mentale, ils ont des difficultés pour étudier et le marché de l’emploi est bouché. On entend autour de nous que la jeunesse est une génération sacrifiée et on veut tout faire pour éviter ça. C’est pour cette raison qu’on souhaite que le gouvernement mette en place un système de chômage pour les étudiants qui auraient perdu leur job à cause de la crise. On sait que les étudiants ne cotisent pas et ne devraient logiquement pas bénéficier du chômage. Mais on est en période de crise et il faut absolument mettre des choses en place", estime Christophe De Beukelaer.