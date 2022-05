Dur dur, d’être centriste en Belgique en ce moment. En politique, la tendance est plutôt aux positionnements marqués, aux idéologies radicales. Le PTB et le Vlaams Belang, qui vivent leurs meilleurs jours, affichent une santé d’enfer. Le MR, qui se droitise sans complexe, gagne en solidité électorale. Ecolo et un peu moins Groen tiennent la route en continuant de surfer sur le dérèglement climatique. Le PS défend, tant bien que vaille, ses bastions territoriaux et idéologiques. Vooruit semble remonter la pente en fricotant avec la N-VA. Mais au centre, côté CD&V et Les Engagés, c’est la débâcle, comme le prouve les chiffres des derniers sondages. Pourquoi ?